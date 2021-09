Cleo przesadziła z dekoltem? Trudno oderwać wzrok

Cleo w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd Instagrama nie ogranicza się do wrzucania gorących zdjęć w ponętnych kreacjach. Owszem, często prezentuje się w takim wydaniu, ale zawsze stara się poruszyć jakiś temat i zaangażować fanów do dyskusji. Tak też było ostatnio, gdy pokazała się w różowym topie z głębokim dekoltem i popularną figurką kota w dłoni.