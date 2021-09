"Matka złamała kręgosłup". Kolejny cios dla Górniak

Trzy lata temu Edyta Górniak bez wahania rzuciła pracę w telewizji, by trwać przy chorej matce w szpitalu. Wszystko wskazuje na to, że kariera znowu zejdzie u niej na drugi plan. Pani Grażyna ponownie ma problemy ze zdrowiem i choć o to nie prosi, to obecność córki bardzo by jej pomogła.