Nie zamierza narażać bliskich. Martwi się zwłaszcza o brata

Pandemia koronawirusa po raz kolejny zmieni tradycyjne święta. Po Wielkanocy, która zbiegła się w czasie z pierwszą falą pandemii, teraz czekają nas święta Boże Narodzenia, w czasie których także powinniśmy zrezygnować z liczebnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Tym razem nie są to już tylko rekomendacje rządzących, ale prawne regulacje, zgodnie z którymi przy wigilijnym stole może się spotkać rodzina z jednego gospodarstwa domowego i maksymalnie pięć dodatkowych osób. Wszystko po to, by liczba nowych zachorowań i zgonów z powodu Covid-19 nie wzrosła lawinowo i by nie narażać na zakażenie zwłaszcza osób z grupy ryzyka.