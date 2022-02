Co Brytyjczycy myślą o tytule królewskim dla Camilli? Jednoznaczna ocena

Mimo to burzliwa przeszłość Camili wychodzi na wierzch, gdy porównywana jest z księżną Dianą. Ta ostatnia cały czas jest dla Brytyjczyków królową ludzkich serc. W sondażu 58 proc. badanych uznało, że to Diana byłaby lepszą królową małżonką, a za Camillą opowiedziało się tylko 16 proc. respondentów. Poddani nadal uważają, że to książę Karol ponosi główną winę za rozpad małżeństwa z Dianą.