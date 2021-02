Co dzieje się w jego życiu? To jedyny żyjący członek Bee Gees

Barry Gibb wraz z nieżyjącymi, młodszymi braćmi, Robinem i Mauricem, napisał wiele nieśmiertelnych hitów: "Stayin’ Alive", "How Deep Is Your Love" czy "Tragedy". Bee Gees w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku za sprawą ścieżki dźwiękowej do filmu "Gorączka sobotniej nocy" stali się wielkimi gwiazdami muzyki rozrywkowej.