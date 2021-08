Ewa Krawczyk zaniosła statuetkę na grób. Dziś już jej tam nie ma

Jeszcze przed śmiercią Krzysztof Krawczyk został uhonorowany przez Akademię Fonograficzną nagrodą Złotego Fryderyka za całokształt twórczości artystycznej. Niestety, zmarły w kwietniu wokalista nie zdążył odebrać statuetki. W jego imieniu podczas ostatniej, 27. gali wręczenia Fryderyków, zrobiła to Ewa Krawczyk. Wdowa po legendzie polskiej muzyki pojawiła się na scenie w towarzystwie menadżera i przyjaciela męża - Andrzeja Kosmali. I zrobiła później to, do czego namawiał ją współpracownik Krawczyka.