Syn Krawczyka nie kryje żalu. "Ukrywano to przede mną i światem"

W maju, kilka tygodni po śmierci Krzysztofa Krawczyka, TVN w programie "Uwaga" przedstawił tragiczną sytuację Krzysztofa Krawczyka Juniora. Jest niepełnosprawny. Cierpi bowiem na padaczkę. Choroba jest skutkiem wypadku drogowego, do którego doszło pod koniec lat 80. Nie ma własnego mieszkania, utrzymuje się głównie z renty inwalidzkiej, nie jest w stanie pracować. Reportaż odbił się w Polsce głośnym echem. Wywołani do tablicy menadżer artysty, Andrzej Kosmala, i Ewa Krawczyk, stanowczo zaprzeczali, że działali na szkodę Juniora. Sprawa trafiła do sądu, gdzie syn gwiazdora walczy o spadek.