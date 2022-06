Co tam królowa! To księżna Kate znów była w centrum uwagi. Musiała pilnować dekoltu

Kate Middleton nie ma czasu na urlop. Jej grafik pęka w szwach i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Wystarczy choćby wspomnieć, że ostatnio brała czynny udział w obchodach Trooping the Colour z okazji 96. urodzin królowej Elżbiety II i Platynowym Jubileuszu na cześć monarchini. Nie dość, że musiała godnie reprezentować rodzinę królewską, to jeszcze na jej barki spadło upilnowanie swojej gromadki niesfornych dzieci.