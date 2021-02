Coming out gwiazdora muzyki country. Media chwalą go za odwagę

W środowym wywiadzie dla magazynu "Time" T.J. Osborne postanowił zrobić coming out . – Czuję się bardzo komfortowo będąc gejem – powiedział 36-latek. Przyznał, że miał obawy ujawniać się ze swoją orientacją seksualną w branży, która jest mocno konserwatywna. – Zauważyłem, że nie chciałem mówić o czymś, z czym osobiście nie mam problemu. To takie dziwne – dodał.

– Ludzie będą pytać: 'Dlaczego w ogóle trzeba o tym rozmawiać?' Osobiście się z tym zgadzam. Ale moje pojawienie się na rozdaniu nagród z mężczyzną u boku byłoby dla ludzi szokiem. Nie zareagowaliby w stylu: ‘Och, super!’ – wyjaśnił. Dla muzyka ten ruch jest czymś, co chciał zostawić "za sobą", ponieważ jest to "bardzo mały szczegół" jego osobowości.

– Są chwile, kiedy myślę, że zmarginalizowałem tę część siebie, aby poczuć się lepiej. I zdałem sobie sprawę, że jest to duża część tego, kim jestem: sposób, w jaki myślę, działam i wykonuję. W tym momencie moje własne szczęście jest cenniejsze niż wszystko, co kiedykolwiek byłbym w stanie osiągnąć” – przyznał.

Po opublikowaniu artykułu przez "Time", TJ zamieścił filmik, w którym zachęca ludzi do przeczytania go. Wyznał, że jest bardzo dumny z siebie. Amerykańskie media podkreślają, że Osborne jest jedną z najbardziej znanych gejowskich gwiazd muzyki country. To co jest w pewnym sensie kamieniem milowym, to fakt, że jest jedyną osobą otwarcie mówiącą o swojej odmiennej orientacji, która ma podpisany z wielką wytwórnią, EMI Nashville.