Coolio zmarł we wrześniu. Wiadomo, co się stanie z jego spadkiem

Teraz okazuje się, że Coolio nie pozostawił po sobie testamentu. Jak informują amerykańskie media, to skłoniło menadżera muzyka do rozpoczęcia procesu wyceny jego majątku. Z akt wynika, że siedmioro dorosłych dzieci Coolio jest wymienionych jako jego najbliżsi krewni. Oznacza to, że są oni prawdopodobnymi beneficjentami spadku.