Córka Ewy Sałackiej sprzedaje działkę. To tam doszło do tragedii

23 lipca 2006 r. na działce w Arciechowie nad Zalewem Zegrzyńskim doszło do tragedii. Podczas picia soku owocowego Ewa Sałacka została ukąszona przez osę, która wpadła do szklanki. Aktorka nie miała pojęcia, że jest uczulona na jad owada. Pojawiła się reakcja alergiczna i Sałacka zaczęła się dusić. Jej mąż Witold Kirstein, na co dzień chirurg szczękowy, próbował jej pomóc, ale niestety nic to nie dało. Kobieta zmarła w karetce w drodze do szpitala w Wołominie niecałe dwie godziny po ukąszeniu przez osę. Odeszła na oczach bliskich.