Córka Kasi Kowalskiej nie pierwszy raz musi walczyć o życie

O tym duecie mama-córka wiele się już pisało. Kasia Kowalska nie raz opowiadała o Oli w wywiadach. Choć wydaje się na pierwszy rzut oka, że są jak z innych planet, to łączy je silna więź. Artystka poinformowała fanów, że stan Oli jest stabilny i bardzo dziękuje za wszystkie słowa wsparcia, jakie przeczytała w ostatnim czasie. To z pewnością częściowo uspokoiło fanów. Ci najbardziej zagorzali doskonale pamiętają, że to nie pierwszy raz, gdy dziewczyna musi walczyć o swoje życie.