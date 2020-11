Córka Przybylskiej pozuje na plaży. Internauci podzieleni

Tym razem Oliwia udostępniła zdjęcie z plaży. 18-letnia wschodząca gwiazda skorzystała z okazji i pochwaliła się, w czym chodzi na jesienne spacery. "Cieszymy się złotą jesienią i kolorami, jakimi nas otacza przyroda - czytamy we wpisie, w którym Bieniuk wspomina, jakiej marki odzież ma na sobie.

Oliwia Bieniuk pozuje na plaży. Internauci podzieleni

Internauci byli zachwyceni nie tylko młodziutką gwiazdą, ale również jej stylizacją. Jedna z fanek w swoim komentarzu nawiązała nawet do mamy Oliwii. "New Balnce... Twoja mama je uwielbiała i miała ogromną kolekcję tych butów. Są mega wygodne i piękne. Pozdrawiam cieplutko" - czytamy pod postem.

Fani nie mogli się jednak zdecydować, do kogo Oliwia jest bardziej podobna. Część z nich twierdziła, że do mamy, inni pisali w komentarzach, że do taty.