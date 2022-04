Kilkadziesiąt kobiet oskarżyło go o molestowanie. Cuba Gooding Jr. poszedł na ugodę

Przypomnijmy, że Cuba Gooding Jr. był niezwykle popularnym aktorem, zwłaszcza w latach 90. Zagrał w takich filmach, jak m.in. "Chłopaki z sąsiedztwa", "Epidemia" czy "Jerry Maguire", za rolę w którym w 1997 r. zdobył Oscara. Później jego kariera gwałtownie zwolniła (przez nałogi i niekontrolowaną agresję nikt go nie brał do wielkich hitów) i dopiero w 2016 r. powrócił w przełomowej roli jako O.J. Simpson w "American Crime Story". Aktualnie trwają prace nad filmem "Skeletons in the Closet" z jego udziałem.