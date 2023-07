"Czasu mamy coraz mniej". Eksperci od pogody ostrzegają przed czarnym scenariuszem

- Wiele osób robi błąd oceniania sytuacji na podstawie tego, co dzieje się blisko, wokół nich - twierdzi ekspert. - Mówią np.: "Nad Bałtykiem jest w tym roku chłodno, więc co to za gadanie o globalnym ociepleniu". A chodzi o to, żeby na sprawę patrzeć właśnie globalnie: może u nas jest chłodno, ale gdzie indziej upały osiągają rekordy.