Czy Beata Kozidrak pogrywa sobie z sądem? Podała taki powód swojej nieobecności

Gwiazda, twierdząc, że wyrok jest zbyt surowy, odwołała się. Jednak nie stawiła się na rozprawę. Jak pisaliśmy niedawno, uzasadniono to wtedy tym, że miała lecieć do Stanów, by tam dać koncert. Jednak ten koncert odwołano. Jaki zatem mógł być prawdziwy powód nieobecności Beaty?