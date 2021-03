Czy Meghan i Harry spalili wszystkie mosty? [OPINIA]

Tak jak można się było spodziewać, w wywiadzie najbardziej "dostało się" tabloidowym mediom. Jednak księżna i książę nie zawahali się wywołać do tablicy pracowników pałacowej administracji, na których wsparcie i ochronę najwyraźniej nie mogli liczyć.

Meghan bez ogródek powiedziała, że fabrykowano kłamstwa, by ochronić innych członków rodziny. Jednak gdy przyszło do wymieniania konkretnych imion , oboje milczeli wpatrując się znacząco prezenterce w oczy. Harry powiedział nawet wprost: - nigdy o tym nikomu nie powiem!

Czy jednak mają jeszcze coś do stracenia? Tytuły? Są Susseksami już tylko formalnie, nie otrzymują pensji. Pieniądze? Odebrano im środki już rok temu. Rodzinę? Tylko czy to jest jeszcze gra warta świeczki? Właściwie po co mieliby ważyć słowa?