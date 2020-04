Daniel M. trafił do aresztu. Rodzice są załamani

Wydawać by się mogło, że Daniel M. po tym, jak urządził żonie awanturę i prał rodzinne brudy w mediach społecznościowych, w końcu się uspokoił. Długo zabiegał o to, by Ewelina pozwoliła mu wrócić do siebie i ich córki Laury. W dowód dojrzałości i miłości usunął nawet konto na Instagramie, na którym wcześniej obrażał żonę. Ale wszystko wskazuje na to, że były to tylko pozory. Daniel trafił właśnie do aresztu.