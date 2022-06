Daniel M. z kolejnymi zarzutami. Tego prokuratura mu nie odpuści

Daniel M. od kilku lat ma poważne problemy z prawem. Kilkukrotnie łamał przepisy: a to posiadając narkotyki, a to jeżdżąc autem pod wpływem alkoholu czy to znieważając policjantów. Wygląda na to, że wyroki w "zawiasach" i prace społeczne na niewiele się zdały. Po tym, jak w grudniu dostał sześcioletni zakaz prowadzenia pojazdów, 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata i 10 tys. zł grzywny, zwyzywał sędzię na Instagramie.