Daniel Martyniuk dalej swoje. Komentuje Kamila Bednarka

Daniel Martyniuk słynie z tego, że raz na jakiś czas musi wywołać jakiś mały skandal. Trudno by zliczyć wszystkie z jego udziałem. Było już o awanturze z żoną, rozwodem, powrotami do żony i problemami młodych rodziców. Było o łamaniu obowiązkowej kwarantanny. Teraz Daniel Martyniuk przypomniał o sobie i na InstaStory nagrał przedziwny monolog zaadresowany do Kamila Bednarka.

Syn króla disco polo podsumował Bednarka w wulgarny sposób. "Ogólnie to powiem wam tak, że nagrałem to specjalnie, za to, że jak włączam za każdym razem TVN i widzę Bednarka reklamę, który nie wie, czy jest rastamanem, czy... on już chyba sam nie wie ten chłop, kim on jest. Dla mnie on jest nikim. Przez takich ludzi jak on, to Bob Marley przewraca się w grobie. Serio mówię" - usłyszeli ci, którzy obserwują jego profil na Instagramie.