Daniel Martyniuk łamie zasady kwarantanny. To ojciec będzie musiał płacić grzywnę

Pisaliśmy wam niejednokrotnie o wybrykach Daniela Martyniuka. Naginał prawo już tyle razy, że trudno to policzyć i zebrać w całość. Wydawało się, że syn gwiazdora disco polo zrozumiał swoje błędy i zaczął zachowywać się odpowiedzialnie. Pisaliśmy, że najprawdopodobniej doszedł do porozumienia z żoną i opiekuje się małym dzieckiem. Te nowe doniesienia znów psują mu kompletnie wizerunek.

Gwiazdy siedzą w domach. "Zwykli" ludzie też, robiąc małe wyjątki na zakupy, wyjście do pracy czy z psem. W domach siedzą obowiązkowo też ci, którzy wracają z zagranicy. To ważne polecenie rządu Daniel Martyniuk postanowił zlekceważyć.

"Fakt" jako pierwszy poinformował, że Daniel Martyniuk był za granicą (Niemcy, Holandia) i powinien odbyć obowiązkową kwarantannę przez 14 dni. Niestety, nie dość, że opuścił swoje lokum, to odwiedzał m.in. rodziców. Gdyby jeszcze tego było mało, to poruszał się bez rękawiczek i maski ochronnej.

Doniesienia tabloidu potwierdziła policja. Jak zdradzają funkcjonariusze, o młodym Martyniuku donosili im sąsiedzi. Patrol przyjechał, by skontrolować Daniela, ale ten kompletnie to zignorował.

Kto to zapłaci?

Do tabloidów trafiają co rusz nowe zdjęcia Martyniuka, który nie przestrzega izolacji. Wszystko wskazuje na to, że syn gwiazdy disco polo będzie miał poważne problemy. Jeśli nie ze zdrowiem, to z finansami.