Zenek Martyniuk: "Wszystko się naprostowało"

Trwa akcja promocyjna biograficznego filmu "Zenek" i Martyniuk udziela wywiadów na lewo i prawo.

Zenek Martyniuk zawsze miał świetne układy z mediami. Jest bardzo lubiany, otwarty i prosty jak jego muzyka. Nic dziwnego, że wszystkim kojarzy się z bardzo sympatycznym i rodzinnym facetem. Tego wizerunku nie popsuł nawet jego syn Daniel (swego czasu zwany Danielem M.), który przez kilka miesięcy regularnie upokarzał się (a przez to także swoich najbliższych) w social mediach.

Gdy zyskał rozgłos dzięki narkotykowym i pijackim wybrykom, poczuł się jak gwiazdor i spędzał całe godziny na Instagramie. W międzyczasie na świat przyszła jego córeczka, a małżeństwo z bardzo młodą Eweliną zawisło na włosku. Na szczęście poszedł po rozum do głowy i wreszcie się opanował. Tajemnicą pozostanie to, czy sam zmądrzał, czy to ojciec zakręcił kurek z pieniędzmi. Jedno jest faktem: świat jest wolny od jego instagramowych wynurzeń.