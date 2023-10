Daniel Martyniuk na Bali z ukochaną. Syn gwiazdora całkowicie odmieniony

Syn Zenka Martyniuka to bez wątpienia postać budząca kontrowersje i nie wpływająca pozytywnie na wizerunek ojca. Jego wybryki są powszechnie znane, a mężczyzna miał kłopoty z prawem nie raz. Do nie dawna co jakiś czas bacznie przyglądała mu się prokuratura. Posiadanie narkotyków, zakłócanie porządku publicznego czy jazda pod wpływem alkoholu, to tylko kilka z licznych przewinień syna gwiazdora.