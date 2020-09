Jest bezrobotny, a żyje jak król. Jego samochód wart jest krocie

Martyniukowie to dziś bez wątpienia najpopularniejsza rodzina w Polsce. Po tym, jak Daniel po niecałych dwóch latach małżeństwa rozwiódł się z Eweliną, znów trafił na okładki wszystkich gazet. A wraz z nim cała jego familia. Głównie dlatego, że syn gwiazdora disco polo, decyzją sądu, musi płacić 2 tysiące na byłą żonę i 1,2 tysiąca złotych na 1,5-roczną córkę . I choć zarówno Daniel, jak i jego mama Danuta narzekają na wysokość alimentów i koszty, jakie do tej pory ponieśli, nie mają powodów do zmartwień.

O tym, że bezrobotny Martyniuk Junior może liczyć na stały zastrzyk gotówki od rodziców, świadczy choćby fakt, że przed białostocki sąd podjechał luksusowym autem. Wyszło wówczas na jaw, że Daniel porusza się Mercedesem-Benz GLC 300, którego cena waha się od ok. 175 tys. do 480 tys. złotych .

31-latek z pewnością odziedziczył zamiłowanie do drogich samochodów po swoim ojcu. Do niedawna Zenek jeździł Mercedesem modelem ML350 BlueTec. To wygodny i bezpieczny SUV klasy premium, za który (w zależności od wyposażenia) trzeba zapłacić od 290 tys. do nawet pół miliona złotych. Teraz pomyka po polskich drogach w nowszym modelu GLE 400d 4MATIC. Za tę wersję samochodu prosto salonu trzeba zapłacić ok. 500 tys. złotych.