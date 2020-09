Daniel Martyniuk baluje za pieniądze ojca. Zdradził, jak chce zarobić na alimenty

Daniel Martyniuk ma 31 lat, ale niejeden nastolatek bywa dojrzalszy. Mężczyzna od kilku miesięcy jest w imprezowym transie, z dala od swojej żony Eweliny i rocznej córki Laury. Znany ojciec nie jest w stanie przemówić mu do rozumu .

Cierpliwość partnerki Martyniuka dobiegła końca. Kobieta złożyła pozew rozwodowy i jeszcze we wrześniu ma odbyć się pierwsza rozprawa. Zwaśnieni małżonkowie będą walczyć o prawa do opieki nad córką.

Daniel Martyniuk bohaterem afer. Rodzina ma już zszargane nerwy

- Żona powinna zajmować się facetem, mężczyzną, a nie uciekać do mamusi. Jak się poznaliśmy, to zupełnie inaczej rozmawiała. Dwa lata temu powiedziałem, że próbowała mnie wykorzystać na hajs, co udowodniłem, udostępniając swój wyciąg z konta bankowego - ogłosił Daniel Martyniuk na Instagramie.