Daniel Olbrychski nie mógł dłużej milczeć. Wiersz zmarłego wnuka nim wstrząsnął

W marcu 2020 r. media obiegła wieść o tragicznej śmierci Jakuba Olbrychskiego, wnuka znanego aktora. Miał zaledwie 28 lat. Mężczyzna zmagał się z chorobą psychiczną. W ostatnich latach życia odmawiał dalszego leczenia: samodzielnie odstawiał leki, porzucał terapie, wypisywał się z kolejnych szpitali psychiatrycznych. Było to bardzo trudne dla jego bliskich, którzy do ostatnich chwil starali się mu pomóc. Niestety zdarza się, że rodziny osób małoletnich bagatelizują ich problemy ze zdrowiem psychicznym. To właśnie do tych osób postanowił zaapelować Daniel Olbrychski, angażując się w akcję #zdrowiewgłowie.