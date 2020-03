Daniel Olbrychski walczył o wnuka w sądzie. Chciał odebrać synowi prawa rodzicielskie

Daniel Olbrychski nigdy nie dogadywał się ze swoim synem Rafałem. Z wzajemnością. Po latach medialne przepychanki i wzajemne oskarżenia znalazły swój finał w sądzie. Doszło nawet do tego, że aktor wystąpił o prawo do opieki nad wnukiem.

- Nie może tego w sobie pomieścić ani wyobrazić, że będzie musiał chować wnuka. To nie jest zgodne z naturą kolei rzeczy. Daniel doskonale pamięta, jak kiedyś Antka i Kubę uczył jazdy konnej i boksu. Wnuki, jak byli małymi chłopcami, często pomieszkiwały u dziadka. Wszyscy byli ze sobą bardzo zżyci - powiedział przyjaciel rodziny na łamach "Super Expressu".

Niewiele osób wie, że o mały włos, a aktor zostałby prawnym opiekunem Kuby. To pokłosie konfliktu, który niemalże zniszczył rodzinę Olbrychskich.

Daniel Olbrychski i Rafał Olbrychski - konflikt

Wszystko zaczęło się w lutym 2009 roku, kiedy to Rafał Olbrychski wyznał w wywiadzie, że ojciec zniszczył mu dzieciństwo. Wyliczał, że tata nigdy nie poświęcał mu wystarczającej uwagi i nie miał dość czasu, aby choćby porozmawiać z własnym synem. Miał do niego ogromny żal. Publicznie zarzucał mu, że praktycznie wychowywał się bez niego i że to, kim dzisiaj jest, zawdzięcza głównie babci i mamie.

- Ciągle był zajęty pracą i różnymi kobietami - mówił rozżalony.

Potem udzielił wywiadu dwutygodnikowi "Gala", w którym, podobnie jak w "Fakcie", nie powiedział o ojcu zbyt wielu pochlebnych rzeczy.

- Jak sytuacja dojrzeje do tego, żeby ujawnić, co się naprawdę u nas dzieje, to się w mediach zatrzęsie. Natomiast jest to broń ostateczna, atomowa, która nas wszystkich spali. Moja rodzina to temat samobójczy. Mogę wyciągnąć zawleczkę i wszyscy zginiemy - odgrażał się.

Sprawa trafiła do sądu

Konflikt zaczął narastać. Niewiele później rozpoczęła się walka o synów Rafała, który starszego z nich, Kubę, chciał umieścić w ośrodku wychowawczym z powodu problemów, które sprawiał. O prawo do opieki nad chłopcem wystąpił Daniel Olbrychski, oskarżający wcześniej Rafała o zaniedbywanie swoich dzieci. Sprawa trafiła do sądu.

Rozprawa odbyła się 12 marca 2009 r. Postanowiono wówczas, że kontrolę nad wychowaniem Kuby i Antka, synów Rafała, będzie sprawował kurator.

- Konflikt z rodzicami zaczął się wtedy, kiedy zamiast mi pomóc, stanęli po przeciwnej stronie. Skomplikowali sytuację, wnosząc sprawę o odebranie mi praw rodzicielskich. Zmarnowaliśmy dużo czasu, który można było Kubie poświęcić. (...) Czuję, że nie zawsze spisywałem się na medal w roli ojca. Ale nigdy nie nazwałbym tego porażką. Ze starszym synem przeżywamy trudne momenty, ale obu synów bardzo kocham i ich dobro jest dla mnie ważne - mówił Rafał w "Party" we wrześniu 2009 r.

Długo oczekiwane pojednanie

Dramatyczne chwile paradoksalnie pogodziły skłóconych Olbrychskich. Po półtora roku walk i wyrzutów Daniel i Rafał pogodzili się. Wszystko dla dobra rodziny.

- Jesteśmy kowalami swojego losu. Wbrew temu, co wyrzuciłem z siebie publicznie kilka miesięcy temu, dziś uważam, że nie ma co zwalać winy na rodziców. Moje wieloletnie pretensje do mojego ojca już się skończyły. To zamknięty rozdział - mówił Rafał w "Party".

- Spotkaliśmy się przy okazji imienin żony ojca, Krystyny, i zakopaliśmy topór wojenny. Wpadliśmy sobie nawet w objęcia! Wreszcie można powiedzieć, że zaczynamy od nowa - dodał w "Super Expressie".

Teraz, w obliczu tragedii, jaka spadła na ich rodzinę, panowie trzymają się jeszcze bliżej niż dotychczas. Jak nigdy wspierają się w tym trudnym czasie i mogą liczyć na swoje wsparcie.