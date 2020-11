Daniel Olbrychski złożył przysięgę Beacie Tyszkiewicz. Czego dotyczyła?

Daniel Olbrychski i Beata Tyszkiewicz poznali się już w 1965 r. na planie filmu "Popioły" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Aktor wcielił się wówczas w postać szlachcica Rafała Olbromskiego, a aktorka w księżniczkę Elżbietę. Z okazji nadchodzącej premiery książki "Beata Tyszkiewicz. Portret Damy" do sieci wyciekły fragmenty wypowiedzi Olbrychskiego, który opowiedział o swojej znajomości z przyjaciółką z branży.

Olbrychski nie ukrywa, że w na planie filmu "Popioły" zaczął darzyć Beatę Tyszkiewicz coraz większym uczuciem. Ostatecznie podjął jednak decyzję o wstrzymaniu jakichkolwiek zalotów ze względu na bliską relację aktorki z Andrzejem Wajdą. "Ten nasz związek zawsze polegał na rodzaju miłości brata i troszeczkę starszej, mądrzejszej siostry. I to trwa do dziś. Choć, przyznaję, na samym początku o mały włos nie rozgorzała moja miłość do Beaty. Musiała jednak zostać powstrzymana. Gdy pracowaliśmy z ekipą "Popiołów", od razu zauważyłem, że iskrzy pomiędzy nią a moim mistrzem Andrzejem. I że nie ma żartów, zanosi się na poważny związek" - wyznał aktor.