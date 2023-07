Danuta Holecka o Jakimowiczu. Nie może o nim powiedzieć złego słowa

Jaroslaw Jakimowicz zniknął z TVP Info i wszystko wskazuje na to, że już go tam nie zobaczymy. Były aktor-celebryta zachowywał się skandalicznie w stosunku do koleżanek, które nie chcą komentować całej afery. Swoje trzy grosze dorzuciła nieoczekiwanie Danuta Holecka.