Danuta Martyniuk martwi się o syna. "Trochę się pogubił"

Daniel Martyniuk nieraz już miał kłopoty z prawem. Dzięki wybrykom też lądował na pierwszych stronach kolorowej prasy i portali plotkarskich. I chociaż sprawiał wrażenie, że nie w smak mu „brylowanie” w mediach, to wdawał się w dyskusje z internautami na temat swojego życia, podsycając i tak spore zainteresowanie wokół siebie. W jego sprawie interweniowali publicznie nawet rodzice. Ostatnio wydawało się, że uporządkował swoje sprawy i postanowił ustatkować.

Jak się okazało, nic bardziej mylnego. Znów jest na bakier z prawem. Wszystko przez to, że złamał nałożoną przez władze kwarantannę, obowiązującą szczególnie tych, którzy wracają do kraju zza granicy. Ten najpierw złamał zakaz przemieszczania się, a następnie, oprócz mandatów, wymierzono mu także karę w wysokości 10 tysięcy złotych. Jakby tego było mało, trafił do aresztu.