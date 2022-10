Daria Zawiałow: Każdy ma swoje granice. Muszę się zatrzymać

Nie, zupełnie nie o to chodzi. Naprawdę daleko mi do tego uczucia. Ale każdy ma swoje granice. W ubiegłym roku, szczególnie latem miałam tak intensywny czas, że nie miałam ani jednego wolnego dnia. To w końcu spowodowało, że trafiłam pod kroplówkę. To był dla mnie wyraźny sygnał "musisz się zatrzymać".