Dariusz Opozda publikuje "dowody". Rodzinna awantura szybko się nie skończy

8 stycznia doszło do rodzinnej awantury. Małgorzata Opozda, matka aktorki Joanny, przyjechała do Buska-Zdroju, by zabrać swoje rzeczy z mieszkania. Mąż Dariusz nie wpuścił jej do środka. Najpierw zaczął krzyczeć do zgromadzonych pod drzwiami osób, a potem oddał strzały z broni palnej. Na szczęście żaden z nich nie trafił jego żony, córki Aleksandry oraz Antka Królikowskiego, partnera Joanny, który był na miejscu i nagrywał wszystko, co działo się na posesji. Od 8 stycznia sprawy dzieją się w przyspieszonym tempie.