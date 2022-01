Joanna Opozda słono zapłaci za toksyczną rodzinę? Do tragedii nie jest daleko [OPINIA]

Medialny spór z rodzicem nie ominął też Meghan Markle. Jej ojciec od czasu roli córki w "Suits" co rusz zabiera głos w mediach, krytykując działania Meghan i jej męża. Doszło nawet do tego, że Thomas Markle zeznawał w sądzie przeciwko niej w walce z "Mail on Sunday", który upublicznił prywatny list córki do ojca. Mężczyzna nie raz ujawniał ich korespondencję, zawsze robiąc z siebie ofiarę. Choć Meghan kilkukrotnie wyciągała do niego rękę na zgodę, z biegiem czasu doszła do wniosku, że musi się odciąć. - Straciłam ojca - wyznała w wywiadzie u Oprah Winfrey.