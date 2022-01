Dariusz Opozda ujawnia kolejne sensacyjne wieści. Jego zdaniem to córka szkaluje go na Instagramie

Afera w rodzinie Opozdów trwa w najlepsze i nic nie wskazuje na to, by wkrótce miała się skończyć. Konflikt, który trwał już od jakiegoś czasu, zaostrzył się w styczniu 2022 r., gdy do pensjonatu Dariusza Opozdy w Busku chciał się dostać Antek Królikowski wraz z byłą żoną i córką Dariusza. Opozda otworzył ogień do nieproszonych gości, którzy jego zdaniem chcieli go okraść ze złota i gotówki. Królikowski zamieścił na Instagramie nagranie, na którym słychać przeklinającego teścia, grożącego i strzelającego do stojących za drzwiami ludzi - w tym do własnej córki (siostry Joanny) i matki.