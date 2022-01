Dariusz Opozda użył broni. Znany jest dalszy ciąg sprawy

Dariusz Opozda utrzymuje, że to on jest ofiarą. Oskarżył nawet ciężarną córkę o oszustwo, o czym więcej pisaliśmy w poprzednim tekście. Tymczasem policja prowadziła czynności w kierunku złamania art. 160 Kodeksu Karnego - dotyczy on spowodowania zagrożenia. "Osoba, która naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - brzmi zapis w kodeksie.