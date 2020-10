David Harewood opowiedział o brutalności policji. "Myślałem, że demony mnie złapały"

David Harewood, znany z serialu "Homeland", przed laty starł się z policją. Wzięła go za agresywnego przestępcę i potrzebowała kilka osób, by go powstrzymać. Aktor opowiedział o zajściu z przerażającymi szczegółami.

David Harewood w wieku 23 lat zmagał się z psychozą. Wówczas nie otrzymywał odpowiedniego wsparcia dla jego zdrowia psychicznego. W 1989 r. starł się z policją. Według jego przyjaciół pewnego dnia wyskoczył z samochodu, wbiegł do szpitala i zaczął krzyczeć. Ochrona nie dawała sobie z nim rady i potrzebowała wezwać wsparcie. W trakcie interwencji zemdlał, zemdlał i został przyjęty jako pacjent do placówki w północnym Londynie.

W sali czekało na niego aż sześciu funkcjonariuszy, by go przesłuchać. W ogóle nie chcieli mu pozwolić wstać z łóżka. Lekarze podali mu ogromną ilość środków uspokajających, ale nie chcieli powiedzieć, co się stało.

- Nic z zajścia nie pamiętam. Jedynie tyle, że pojawili się policjanci z tarczami ochronnymi i rzucili się na mnie - mówił w wywiadzie dla magazynu "Men's Health". - Siedzieli nade mną godzinami w odizolowanej sali. - Byłem cholernie przerażony. Miałem myśli w głowie, że demony mnie złapały, więc myślałem też, że walczę o życie - dodał.

Harewood wspomniał także, że jeden z policjantów stwierdził, że aktor stawiał opór.

- Gdyby to było w Ameryce, nie żyłbym już, nie mam co do tego żadnych wątpliwości - przyznał gwiazdor serialu "Homeland".

W 2019 r. na antenie BBC wyemitowano dokument "David Harewood: Psychosis And Me", w którym aktor ponownie zmierzył się z doświadczeniami i problemami psychicznymi, które przezywał we wczesnej dorosłości.