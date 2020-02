David Letterman wspomniał niezręczną sytuację z Tarantino. "Groził, że mnie zabije"

Quentin Tarantino należy do najbardziej ekscentrycznych ludzi kina. To twórca o nietuzinkowym poczuciu humoru i jeszcze bardziej nietuzinkowym temperamencie. Rozmowa z nim często może przybrać nieoczekiwany obrót. Przekonał się o tym na własnej skórze David Letterman.

Żart jednak nie spodobał się Tarantino. - Zadzwonił do mnie dwa dni później, krzycząc. Groził, że mnie zabije. "Zabiję cię, zatłukę cię na śmierć! Jak mogłeś coś takiego o mnie powiedzieć?!" Wykrzykiwał – wspominał prezenter.

- Powiedziałem: "Quentin, zaczekaj chwilę” - dodał. Prezenter przyznał, że dołączył do rozmowy swojego producenta, by udowodniać, że nie zmyśla. Reżyser zaś podobno nie odpuszczał i kontynuował emocjonalną tyradę. Letterman pół żartem pół serio zaproponował, by spotkać się i rzeczywiście rozwiązać sprawę rękoczynami. Wyznaczyli nawet datę, ale Tarantino na "konfrontacji" się nie pojawił.