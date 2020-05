Dawid Podsiadło o Radiowej Trójce. "Powrót najgorszych komunistycznych praktyk"

Dawid Podsiadło w mocnych słowach zwrócił się do redakcji Trójki Polskiego Radia. Muzyk nie godzi się na cenzurowanie muzyki. To, co stacja zrobiła z nowym utworem Kazika, jest dla niego nie do przyjęcia.

Dawid Podsiadło grzmi nt. cenzury w Radiowej Trójce (ONS)