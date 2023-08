Dawna kochanka męża Charlene wciąż jest blisko. Księżna musi to znosić, bo Albert ma z nią nieślubnego syna

"Najsmutniejsza księżna świata" musiała zatem z kamienną miną znosić kolejne rewelacje o swoim wybranku. Jednak po 11 latach znajomości doszło do królewskiego ślubu, na świecie pojawiły się dzieci. Tajemniczy przeciągający się pobyt Charlene w RPA w 2021 roku znowu zwrócił uwagę wszystkich na to, że w tej rodzinie nie dzieje się dobrze. Księżna wróciła do Monako i pojawia się na oficjalnych eventach. Skąd jej kwaśna mina? Otóż na tych samych eventach obecna jest także Nicole Coste, dawna kochanka Alberta, matka jego nieślubnego dziecka.