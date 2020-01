Decyzja Meghan i Harry'ego była do przewidzenia? Brytyjska prasa ma na to dowód

Meghan i Harry chcą wieść życie na swoich warunkach, nie będąc już pełnoetatowymi członkami rodziny królewskiej. Zdaniem brytyjskiej prasy, decyzję książęcej pary można było przewidzieć dużo wcześniej.

Szczególnie wyraźnie zaczęli podkreślać swoją odrębność po ślubie. Od razu dało się zaobserwować, że nie mają zamiaru prowadzić stylu życia ściśle związanego z dworską etykietą, jak robią to choćby William i Kate. Meghan miała jasno sprecyzowane pomysły co do działalności, prowadzenia domu i wychowywania syna.