To nie koniec kłopotów Meghan. Ojciec będzie zeznawać przeciwko niej w sądzie

Wokół Meghan dzieje się obecnie więcej niż kiedykolwiek. Księżna i książę Harry wydali oświadczenie o odłączeniu od rodziny królewskiej, czym wywołali burzę na całym świecie. Jakby tego mało Meghan spotka się w sądzie ze swoim ojcem, który wystąpi przeciwko niej w procesie z gazetą.

Był to początek wojny, jaką Meghan i Harry wytoczyli brytyjskiej prasie. Chodziło o publikację prywatnego listu księżnej oraz zapis z jej rozmów z rodziną.

Okazuje się, że wspomniane tytuły wcale nie musiały hakować telefonów rodziny królewskiej. To, co trafiło na ich łamy, a o co pretensje miała księżna i książę, wyszło najprawdopodobniej od ojca Meghan, Thomasa Markle. Skąd ten wniosek?