Deynn kontra Wersow. Youtuberka zasłużyła na krytykę

W ostatnich dniach, a nawet tygodniach, niemal wszystkim głowy zaprząta koronawirus. Wielu celebrytów, jak Doda i Maffashion, daje fanom świetny przykład - namawiają ich do pozostania w domach, sami również nie wychodząc. Nagrywają pouczające Stories i rzeczywiście spędzają swój czas z obserwatorami. Są też jednak i tacy, którzy ignorują wszelkie zalecenia - jedna z influencerek poleciała do Hiszpanii, inna do Turcji, by zoperować sobie nos. Jeszcze inni, to jest Wersow, Friz i jego Ekipa wyjechali do Stanów, gdzie zamierzają mieszkać przez kolejny miesiąc. Fani zdążyli już wyrazić swoje zdanie w tym temacie. Przyszedł więc czas na ich znajomych z branży.

W komentarzach pod jednym ze zdjęć Wersow swoją opinię wyraziła Deynn, która ze względu na koronawirusa odwołała swoją podróż na Malediwy, gdzie miała z mężem świętować kolejną rocznicę ślubu. Nie polecieli, ponieważ nie chcieli narażać ani siebie, ani ludzi w swoim otoczeniu. Marita napisała kilka gorzkich słów. "Tego nie popieram. Werka, ja rozumiem wszystko, ale my, osoby publiczne, w takich sytuacjach powinniśmy świecić przykładem! Stany mieliście w planach długo, okej. My też mieliśmy wyjazd, inne osoby publiczne też miały wyjazdy, nasi obserwatorzy też mieli zaplanowane wyjazdy życia, na które długo odkładali. Kurczę, ogląda Was młodzież z całej Polski. Takie zaje*iste filmy tworzycie... Co do całej sytuacji to pamiętajcie, że w tym przypadku wirus nie jest wypisany na twarzy i nie znamy dnia ani godziny, kiedy możemy go złapać".