Die Antwoord oskarżeni przez adoptowanego syna. Wstrząsające wyznanie

Gabriel w wywiadzie, którego udzielił gazecie News 24, oskarża Die Antwoord wprost o "adopcję w celu zniewolenia". Stwierdzenie poparł zatrważającym wyznaniem, co przeżywał, znajdując się pod ich opieką. Podkreślił, że para muzyków nie dała mu poczucia bezpieczeństwa, a tym bardziej poczucia bycia kochanym. Mówi wprost, że "czuł się jak niewolnik", a to tylko wierzchołek góry lodowej. – Chciałem, by wszyscy się dowiedzieli, co mi się przytrafiło i co działo się w moim życiu. Chcę patrzeć w przyszłość ze świadomością, że mogę żyć takim, jakim jestem naprawdę – mówi w nagraniu.