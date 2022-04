Proces Deppa i Heard jest jak opera mydlana. W USA żyją tym wszystkie media

Kto mówi prawdę, a kto kłamie – nie jest do końca jasne. Wydaje się, że jest to typowy konflikt z gatunku "she said – he said", czyli słowo przeciwko słowu i sympatia publiczności, która interesuje się tą sprawą przechyla się z jednej strony na drugą. Jeśli jednego dnia Depp wygląda bardziej wiarygodnie, to zaraz na drugi dzień adwokaci Heard wyciągają coraz to bardziej nonsensowne "dowody" przeciwko niemu. Na przykład nagrania z samolotu z Bostonu do Los Angeles z 2013 r., gdzie Depp jęczał z bólu, co ma świadczyć o tym, że był pod wpływem narkotyków. Tu pojawia się pytanie – jak daleko można się posunąć w zbieraniu "dowodów" przeciwko komuś, które nie wiadomo kiedy, ale być może będą mogły być użyte?