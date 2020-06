Gwiazdy disco polo zarabiały na koncertach miliony. W tym roku to niemożliwe

Rok temu o tej porze dla gwiazd disco polo trwały prawdziwe "żniwa" – plenerowe koncerty, imprezy masowe były żyłą złota, o której dziś można tylko pomarzyć. W dobie pandemii koronawirusa wykonawcy mogą występować na prywatnych imprezach: weselach, urodzinach. Godzinny show to kilka-kilkanaście tysięcy zł. zarobku do podziału na całą ekipę. Chętnych zleceniodawców nie brakuje, ale to zupełnie inna skala niż regularne granie koncertów (nawet kilku dziennie) po 25 tys. zł każdy.