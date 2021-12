Doda całuje aktora znanego z serialu HBO. Namiętne sceny i dużo roznegliżowanych ciał

Już od dobrych kilku dni na Instagramie wokalistki pojawiały się zapowiedzi klipu do jej nowej piosenki pt. "Fake Love". Po publikowanych postach można było się domyślić, że na planie klipu było gorąco. Na zdjęciach Doda nie ma na sobie zbyt wielu ubrań. Okazuje się jednak, że to, co można było zobaczyć na koncie Rabczewskiej, to jedynie nieśmiała zapowiedź tego, co dzieje się w teledysku.