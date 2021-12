Jak oni mogli to zrobić? Festiwal celebryckich afer w 2021 r.

Śmierć na planie filmowym

Pod koniec października na planie filmu "Rust" doszło do tragedii. Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił Halynę Hutchins i ranił reżysera Joela Souzę. To, co stało się na planie podczas kręcenia sceny z bronią, wstrząsnęło opinią publiczną, ale przede wszystkim środowiskiem filmowców.