Doda chce unieważnić ślub kościelny. Zdradziła, kto jej w tym pomoże

Przypomnijmy, że życie uczuciowe Dody było do tej pory burzliwe. Ma na koncie nieudane związki z Radosławem Majdanem, Nergalem, a także Emilem Haidarem. Gwiazda ma w szczególności żal do Nergala. – Oddałam mu całe swoje serce, prawie umarłam ze stresu, jak on chorował, a na koniec końców zostałam kopnięta w du...ę i jeszcze mu telewizja publiczna zaproponowała rolę jurora, a ja do śmietnika – powiedziała jakiś czas temu w czacie na żywo z fanami.