Doda ma żal do byłego. "Oddałam mu serce, a on mnie kopnął w..."

– Już tyle razy byłam wykorzystana i tyle razy byłam użyta jako trampolina do kariery. (…) Radek – "Taniec z gwiazdami" od razu, jak się rozstaliśmy. Nergal – "The Voice". Kim on do ku...y nędzy był wcześniej? Ja tam powinnam siedzieć, nie on – powiedziała.