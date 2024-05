Doda i Smolasty w nowym teledysku. Wokalistka zaszalała z fryzurą

"Aquaria" dopływa do brzegu… I to właśnie utwór "Nie żałuję" kończy jej erę. Po podwójnie diamentowym wielkim hicie "Nim Zajdzie Słońce", czas na prequel tej historii. Kolejna odsłona tego wyjątkowego duetu DODA feat. SMOLASTY! (...) "Nie żałuję" to utwór o tym, aby mimo złamanego serca spojrzeć na przeszłość z innej perspektywy i dla dobra samego siebie żyć nie oglądając się za siebie. Chociaż czasami, jak to w życiu bywa, przeszłość lubi deptać po piętach... - czytamy w opisie klipu.